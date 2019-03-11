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3 552 руб./м2256 руб./шт460 руб./шт4 016 руб./м2950 руб./шт3 443 руб./м22 474 руб./м23 786 руб./м2687 руб./шт3 404 руб./м2
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11 Марта 2019Акция! Cobsa Milan
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Магазин керамической плитки и керамогранита в Москве.
Кто же в наши дни не занимается ремонтом? Современный человек вовсе не прочь поэкспериментировать с интерьерами жилых помещений, к тому же разнообразие отделочных материалов на рынке в Москве вполне тому способствует. Однако и среди разнообразия можно найти материал, выигрышный и по цене, и по качеству, и по великолепию дизайна. Именно таковым отделочным материалом является керамическая плитка, а приобрести ее на выгодных условиях с максимально доступной ценой и доставкой по Москве, предлагает наш интернет-магазин плитки.
Продажа плитки – это основное направление деятельности компании «КерамТрейд» и сегодня мы рады предложить вам разнообразие таких напольных покрытий как керамогранит, клинкер, мозаика, напольная плитка и многое другое.
Сегодня в ассортименте нашего интернет-магазина свыше 50 000 наименований товаров. Это известные всем коллекции популярных производителей стран Италии, Испании, Германии, Турции, России, Польши и др.
Вся продукция на страницах нашего сайта полностью соответствует европейским стандартам качества, отличается надежностью, долговечностью, и изысканностью. Мы знаем все о том, как сделать ваш интерьер утонченно красивым и экологически безопасным, и рады предложить вам свою помощь в выборе коллекций и расчете необходимого количества плитки.
Для вас мы работаем 7 дней в неделю, оперативно оформляя заказы, осуществляя доставку по Москве и области, а также в других городах России посредством проверенных транспортных компаний.Подробнее